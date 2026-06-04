Crevoladossola, convocato il primo consiglio comunale dopo le elezioni

È convocato per martedì 9 giugno alle 20.30 il primo consiglio comunale di Crevoladossola dopo le elezioni amministrative di fine maggio. Proprio al rinnovo del consiglio è dedicata la seduta, che si aprirà con la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali. Un momento importante sarà quello del giuramento da parte del neoeletto sindaco Giorgio Ferroni, che si appresta così a dare il via al suo terzo mandato alla guida del comune ossolano.

Come già confermato dal primo cittadino all’indomani delle elezioni, nulla cambierà, rispetto alla precedente amministrazione, per quanto riguarda la giunta, con assessori - Paola Broggio, Mario Allegri e Adriano Rinaldi - e vicesindaco - Andrea Cogliandro - tutti confermati. La decisione sarà comunicata dal sindaco durante la seduta del consiglio, per poi passare alla costituzione dei gruppi consiliari e alla designazione dei rispettivi capigruppo.

La seduta avrà dunque carattere prettamente burocratico, per ufficializzare la composizione del nuovo consiglio e dare così il via alla nuova amministrazione. A concludere la riunione, la nomina della commissione elettorale, della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni.