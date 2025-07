Gregge minacciato dai lupi, allevatrice in salvo grazie ai cani da guardia

Attimi di tensione ma nessuna conseguenza fisica per una allevatrice di origine tedesca, protagonista di un episodio che ha generato apprensione nella tarda mattinata di lunedì 21 luglio. La donna, impegnata con il suo gregge nei pressi del lago di Matogno, si è trovata faccia a faccia con alcuni lupi.

A dare l’allarme è stata un’amica della pastora, allarmata per la situazione. Secondo quanto emerso, i predatori avrebbero puntato gli animali, ma i cani da guardiania, in particolare alcuni maremmani, sono prontamente intervenuti proteggendo il bestiame e la stessa donna.

Il 112 ha ricevuto la chiamata di emergenza poco prima di mezzogiorno, ma successivamente i tentativi di ricontatto non hanno avuto esito, facendo temere il peggio. A quel punto è partita una complessa operazione di ricerca che ha visto coinvolti diversi corpi: il Soccorso Alpino della delegazione Valdossola, i militari della Guardia di Finanza del Sagf ed un elicottero da Venegono, i Vigili del Fuoco con elicottero da Torino e i Carabinieri Forestali.

Lieto fine attorno alle 13, quando la donna è stata localizzata dalle squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza: era in buone condizioni, solo molto scossa per quanto accaduto. Nessuna ferita per lei né per gli animali, grazie alla prontezza dei suoi cani da difesa.