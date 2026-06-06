Lavorare in Ticino 'rende' il triplo che nel Verbano Cusio Ossola

Gli stipendi dei frontalieri che lavorano in Canton Ticino sono il triplo se paragonati a quelli dei lavoratori italiani. Lavorare in Svizzera resta una delle principali opportunità economiche per migliaia di italiani che risiedono nelle province di confine lombarde e piemontesi.
Lo dice la ricerca che raffronta gli stipendi, ricerca pubblicata dal portale frontaliereticino.ch: un confronto - esaminando gli stipendi mediani di 24 differenti settori economici - sulle differenze salariali tra il Ticino che contempla anche la provincia del Verbano Cusio Ossola.
Con picchi alti in settori ad alta specializzazione. Ad esempio il settore finanziario, in Ticino, permette uno stipendio mediano di 100mila franchi annui, contri i 43mila euro dell’Italia. Poi seguono il settore farmaceutico e l’ingegneria dove, secondo quanto evidenziato dal report, le buste paga svizzere risultano spesso superiori del 150-200% rispetto a quelle offerte oltreconfine.