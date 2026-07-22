Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20264401 Azienda operante nel settore della vendita ambulante alimentare ricerca un/a addetto/a alla preparazione cibi per polleria e rosticceria ambulante, si offre contratto di due mesi full time, precisione, affidabilità e serietà completano il profilo. Sede di lavoro Trontano da cui si parte con il camion per andare nei vari mercati del VCO.

2026758 Azienda di Verbania leader nella vendita, riparazione e assistenza tecnica di attrezzature per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti) ricerca un tecnico riparatore da formare e far crescere. Richiesto Diploma o qualifica in ambito elettrico, patente B, voglia di imparare. Contratto iniziale a TD per 6 mesi e successiva trasformazione a TI. Full time lunedì venerdì.

20264325 Azienda di Premosello-Chiovenda cerca 1 idraulico specializzato per lavori di impiantistica civile (caldaie, climatizzatori, riscaldamento, impianti idraulici in genere), si offre contratto a tempo indeterminato full time con periodo di prova. Stipendio mensile di circa 2000,00 euro lordi e buoni pasto. Si richiede serietà e precisione.

20262609 Pub a Domodossola cerca un/a aiuto cucina con esperienza per la preparazione di fritti, panini, hamburger e taglieri. Tempo determinato 3 mesi con possibile proroga, con orario 16:30-23:30. Giorno chiusura mercoledì.

20264272 Ristorante prima collina sopra Ghiffa, località Ceredo, cerca un/a aiuto cuoco lavapiatti per supporto alle attività della cucina, anche senza esperienza. Tempo determinato part time 34h settimanali iniziale di due mesi, finalizzato alla stabilizzazione.

20264257 Azienda di Premosello Chiovenda cerca un installatore e manutentore di serbatoi gas GPL e metano per utilizzo civile. È richiesto interesse verso il settore dell’impiantistica e predisposizione verso attività manuali. Contratto da definire.

20264251 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a cameriera/a di sala per accoglienza e assistenza della clientela, presa delle ordinazioni e servizio ai tavoli. Preparazione e riordino della sala e collaborazione con cucina e bar. Lavoro serale a tempo determinato part-time 3 mesi, indicativamente dalle 17:00 alle 23:00. Disponibilità a lavorare nei fine settimana e nei giorni festivi. Possibilità di proroga.

20264250 Pizzeria Ristorante a Varzo cerca un/a aiuto cuoco/a con preferibile esperienza per supporto nella preparazione degli ingredienti e delle pietanze. Lavaggio, pulizia e taglio di verdure, carni e altri alimenti. Riordino e pulizia della cucina e delle attrezzature. Tempo determinato 3 mesi part time, lavoro serale martedì/domenica dalle 17:00 alle 22:30 circa, lunedì giorno di chiusura.

20264217 Ristorante di Domodossola cerca un/a cameriere/a per accoglienza dei clienti e gestione delle prenotazioni, ordinazioni e servizio ai tavoli e cura della mise en place. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana, buone capacità organizzative e di lavoro in squadra e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Si offre un contratto a tempo indeterminato part-time di 24-30 ore settimanali. Il lavoro si svolgerà su turni (inclusi fine settimana) dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.30 alle 22.30.