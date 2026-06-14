Festa del Piemonte 2026, cinquanta eventi per celebrare storia, cultura e identità

Cinquanta eventi diffusi in tutti i territori del Piemonte per celebrare la Festa del Piemonte 2026, l’appuntamento istituito dalla legge regionale nel 2022 e fissato ogni anno il 19 luglio, in ricordo della Battaglia dell’Assietta del 1747. Un programma ampio e articolato che coinvolgerà l’intera regione da giugno a ottobre, con iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alle tradizioni piemontesi.

Il vasto calendario di appuntamenti, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio, è stato presentato il 10 giugno a Palazzo Lascaris alla presenza dei rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte.

«Quest’anno per la prima volta oltre alla rievocazione storica al Colle dell’Assietta si svolgeranno in tutto il Piemonte tantissimi appuntamenti, facendo rete fra numerosi soggetti, in tutte le province, in luoghi simbolici della nostra regione. Un modo per fare una festa diffusa, a 360 gradi, guardando non solo alla nostra storia passata ma anche al futuro», ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti ha sottolineato il valore identitario dell’iniziativa: «Il Piemonte è parte della storia d’Italia. Festeggiamo l’appartenenza a questo territorio multiforme per consegnare la sua storia secolare, arricchita dalle nuove esperienze, alle generazioni future».

Il consigliere segretario Fabio Carosso, intervenendo in lingua piemontese, ha ringraziato le numerose associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento diffuso, destinato ad attraversare l’intero territorio regionale per oltre quattro mesi.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’assessore del Comune di Torino Marco Porcedda, Carlo Maina dell’Associassion Festa dël Piemont al Còl ëd l’Assieta, Gustavo Mola di Nomaglio del Centro Studi Piemontesi e Fabrizio Nucera della Fondazione Croce Reale.

Le celebrazioni prenderanno il via il 12 giugno a Palazzo Lascaris con una conferenza dedicata alla Battaglia dell’Assietta. Seguiranno conferenze, passeggiate musicali, concerti corali, mostre e numerose iniziative culturali in tutte le province piemontesi. Tra gli appuntamenti già annunciati figurano quelli di Novara il 20 giugno, Asti il 23 giugno, Benna nel Biellese il 25 giugno, Novalesa il 28 giugno e l’11 luglio, Vercelli il 2 luglio, Varallo Sesia l’11 luglio, Alessandria il 15 luglio e le celebrazioni centrali al Colle dell’Assietta il 18 e 19 luglio.

Il programma proseguirà poi a Fenestrelle con eventi distribuiti tra luglio, agosto e settembre, per concludersi il 23 e 24 ottobre a Cherasco, in provincia di Cuneo.