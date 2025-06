Al via a Baceno il campo scuola della protezione civile

È incominciata anche quest’anno in Piemonte la stagione dei campi estivi di protezione civile, riservati oltre 300 ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni ai quali viene insegnato a proteggere la natura e la vita delle persone, a prevenire i danni causati dagli incendi boschivi, a capire quanto è importante la prevenzione anche per altri pericoli, a diventare cittadini più attivi e consapevoli del valore dell'ambiente e del territorio, ad essere più preparati in caso di emergenze. Nel Vco, è previsto un campo scuola a Baceno, attivo dal 15 al 22 giugno e organizzato dal nucleo protezione civile di Isola d'Asti.

Quella dei campi scuola è un’iniziativa salutata con favore dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla protezione civile Marco Gabusi: “Offrono ai giovani l’opportunità di crescere imparando a capire l'importanza di prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze e di conoscere tutte le procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”.