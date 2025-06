Ornavasso, utilizzava monete false per non pagare la merce in un distributore automatico: denunciato un 50enne

I carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda hanno denunciato a piede libero un 50enne per spendita di monete false. Circa un mese fa il titolare di un distributore di carburante di Ornavasso si era recato presso la stazione carabinieri di Premosello Chiovenda per segnalare delle anomalie che aveva riscontrato su un distributore automatico di bevande e snack, in quanto in più occasioni trovava degli ammanchi di denaro, circa 40 euro, mentre all’interno della cassa del distributore aveva rinvenuto diverse monetine deformate.

Dopo l’acquisizione della denuncia i carabinieri hanno dato seguito agli accertamenti volti ad individuare il responsabile. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza veniva catturata la fisionomia del soggetto che, dopo aver raggiungendo il luogo con l’autovettura, si avvicinava al distributore dove inseriva le monete deformate. Questo mandava in errore il distributore che oltre ad erogare indebitamente il prodotto richiesto erogava altresì monete vere quale resto presunto.

Successivamente durante i normali servizi perlustrativi di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Premosello fermavano l’auto, corrispondente a quella delle immagini di videosorveglianza, con a bordo lo stesso soggetto sempre ritratto nel video, riuscendo quindi ad identificarlo e denunciarlo per il reato di spendita di monete false.