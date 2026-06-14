Giorgia Garola è la nuova presidente di Ceipiemonte

È Giorgia Garola la nuova Presidente del Ceipiemonte, l’ente partecipato da Regione Piemonte, Sistema Camerale e Università che supporta le imprese piemontesi nei processi di internazionalizzazione e promuove il territorio come destinazione per investimenti esteri.

La nomina è arrivata dall’Assemblea dei Soci. Garola subentra a Dario Peirone, che ha guidato l’ente per due mandati consecutivi, accompagnando Ceipiemonte in un percorso di riorganizzazione e sviluppo. Nel corso di questi anni la nuova presidente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, contribuendo alle attività di sostegno all’export e all’attrazione di investimenti sul territorio.

Imprenditrice e amministratrice delegata di Scam, azienda piemontese attiva nella progettazione di impianti per i settori termotecnico, chimico e petrolchimico, Giorgia Garola rappresenta la seconda generazione alla guida dell’impresa di famiglia. Laureata in Economia Aziendale, vanta un lungo percorso nel sistema confindustriale e istituzionale, con incarichi di rilievo tra cui la presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte.

Attualmente è presidente di Amma, vicepresidente dell’Unione Industriali Torino con delega all’internazionalizzazione e attrazione investimenti e componente della Giunta della Camera di Commercio di Torino.

Nel nuovo mandato triennale sarà affiancata dai consiglieri Alberto Russo e Andrea Giroldo.

“Ringrazio la Regione Piemonte, il Sistema Camerale e le Università per la fiducia riposta in me – ha dichiarato Garola –. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidamento dell’ente”. La nuova presidente ha inoltre sottolineato l’intenzione di puntare su continuità, innovazione e collaborazione per rafforzare la presenza del Piemonte sui mercati internazionali e attrarre nuovi investimenti qualificati, capaci di generare sviluppo e competitività per l’intero sistema economico regionale.