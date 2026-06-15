Vigili del fuoco e regione, un accordo per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

Si è svolto nella mattinata di sabato 13 giugno, presso la sala polivalente del Nuovo Teatro Comunale di Cannobio, un incontro formativo promosso nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il consiglio regionale del Piemonte e la direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte. L’incontro ha avuto come focus la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione alla prevenzione incendi, alle procedure autorizzative e alla gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza.

Dopo i saluti di Alberto Preioni in rappresentanza del consiglio regionale, i lavori sono stati aperti dal sindaco di Cannobio, Gianmaria Minazzi, e dal comandante dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola Onofrio Lorusso, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti, istituzioni, professionisti e operatori del settore, per promuovere la cultura della sicurezza e diffondere buone pratiche nella gestione delle attività aperte al pubblico.

Relatrice dell’incontro è stata Eugenia Romeo, vicecomandante dei vigili del fuoco del Vco, che ha approfondito le procedure autorizzative, i metodi di approccio alla sicurezza e il ruolo dei vigili del fuoco nelle attività di prevenzione e diffusione della cultura della sicurezza, nonché in seno alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In sala erano presenti amministratori locali della provincia, rappresentanti delle forze dell’ordine, volontari delle associazioni e cittadini, a conferma dell’attenzione del territorio verso temi che rivestono un ruolo fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

La giornata è proseguita nel pomeriggio con la "pompieropoli" organizzata dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco - sezione del Vco, che ha consentito di veicolare ulteriormente i valori dei vigili del fuoco alla cittadinanza attraverso l'esposizione e l'illustrazione di mezzi di soccorso e la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le attività dei Vigili del fuoco superando specifiche prove, ed acquisendo l' attestato di "pompiere per un giorno".