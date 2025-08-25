Ci sarà anche l’ossolana Francesca Barale al via del Tour de l’Avenir.
Per il Tour giovanile Under il commissario tecnico Marco Velo ha selezionato Francesca Barale (Team Picnic PostNL), Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL), Carlotta Cipressi (Human Powered Health), Gaia Segato (BePink), Elisa Valtulini (BePink) e Federica Venturelli (UAE Development Team).
La competizione, che parte oggi e terminerà il 29 agosto, si snoda su un durissimo tracciato.
L’ossolana non nasconde la voglia di far bene, anche in vista delle convocazioni dei Mondiali e degli Europei.