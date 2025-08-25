Juve Domo pronta a puntare in alto

La Juventus Domo ha già iniziato la preparazione in vista della stagione 2025/2026. La squadra granata, ha disputato le prime amichevoli: al Curotti, vittoria per 3-0 contro il Briga Novarese, e un secondo test a Borgomanero, squadra di eccellenza, terminata 2-2. Domani, 23 agosto è in programma il quadrangolare Memorial Massimo Brizio, sempre al Curotti.

"Stiamo lavorando da un po' più di una settimana, senza intoppi - commenta Daniele Massoni - Nel mercato siamo intervenuti su quelle aree dove necessitavamo di migliorare. Abbiamo creato una rosa a livello numerico un po' più semplice da gestire rispetto a quella dell'anno scorso, che era molto numerosa".

Il direttore sportivo ha presentato poi i nuovi acquisti: "Abbiamo preso Alessio Casarotti dal Verbania, un difensore di grandissima esperienza nonostante sia un 2000; Salvatore Suppa, attaccante domese del 2003; Marcello De Bei, 1999, lo scorso anno ad Arona ma con passato in eccellenza; Christian Betrami, 2006, proveniente dal Briga; Jdi Oussama, 2007, marocchino di nascita e lo scorso anno al Fomarco; Riccardo Vittoni, portiere 2005, arrivato dall’Eccellenza. Una buona squadra che può dare tanto".

Massoni commenta infine il girone e le prospettive: "Sarà un campionato difficile, anche più dell’anno scorso, con la presenza di Casale e Trino nel nostro girone. Siamo convinti di poter fare bene e di avere la possibilità di migliorare la posizione dell’anno scorso".