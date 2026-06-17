Al via i lavori per il nuovo parcheggio all’ex macello FOTO

Sono partiti, nei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area dell’ex macello di Domodossola. Un progetto atteso da tempo, che l’amministrazione comunale sta realizzando grazie alla collaborazione con la società City Green Light, che si farà carico dei lavori e alla quale è stata affidata, per i prossimi 20 anni, la gestione del sistema di parcheggi a pagamento della città.

Il progetto, dal costo totale di poco più di 600mila euro, prevede la realizzazione di 105 nuovi posti auto presso l’ex macello, nella zona antistante i giardini pubblici di via Trieste: una zona strategica, a poca distanza sia dalla stazione ferroviaria che dal centro città, destinata ad accrescere la disponibilità di parcheggi nell’ambito del più ampio progetto grazie al quale City Green Light sta rivoluzionando la sosta a pagamento di Domodossola.

I lavori sono dunque iniziati a fine maggio, a partire da interventi preliminari quali l’abbattimento di alcune parti murarie e la pulizia dell’intera area. Non ancora certa, fanno sapere dall’amministrazione, la data di fine lavori: si auspica, comunque, di portare a termine il progetto entro l’autunno.