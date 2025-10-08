 / Cultura

Ancora pochi giorni per visitare la mostra "Cammini di devozione e d'arte" al Collegio Rosmini

L'esposizione, inaugurata durante l'Expo Italo Svizzera, è aperta fino a domenica 12 ottobre

Restano ancora pochi giorni per visitare la mostra “Cammini di devozione e d’arte tra Vallese, Ticino, Ossola, Val Sesia e lago d’Orta”, allestita al Collegio Rosmini di Domodossola, che rimarrà aperta fino a domenica12 ottobre. L’esposizione, inaugurata a settembre nell’ambito del centenario dell’Expo Italo Svizzera, è curata dalla Fondazione Maria Giussani Bernasconi, dalla Pro Loco di Domodossola e dall’Associazione Musei Ossola e racconta la storia dei luoghi di fede, dei pellegrinaggi e delle persone che uniscono le nostre valli alla vicina Svizzera.

