Ancora pochi giorni per visitare la mostra "Cammini di devozione e d'arte" al Collegio Rosmini

Restano ancora pochi giorni per visitare la mostra “Cammini di devozione e d’arte tra Vallese, Ticino, Ossola, Val Sesia e lago d’Orta”, allestita al Collegio Rosmini di Domodossola, che rimarrà aperta fino a domenica12 ottobre. L’esposizione, inaugurata a settembre nell’ambito del centenario dell’Expo Italo Svizzera, è curata dalla Fondazione Maria Giussani Bernasconi, dalla Pro Loco di Domodossola e dall’Associazione Musei Ossola e racconta la storia dei luoghi di fede, dei pellegrinaggi e delle persone che uniscono le nostre valli alla vicina Svizzera.
In Breve
mercoledì 08 ottobre
martedì 07 ottobre
lunedì 06 ottobre
domenica 05 ottobre
sabato 04 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Territorio
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?