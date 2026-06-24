Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20262343 Bar tabaccheria di Verbania ricerca un/una BARISTA da inserire nel proprio team. Opportunità con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario su due turni, 40h settimanali da lunedì al sabato con due giorni di riposo.

20263664 Ristorante di Mergozzo ricerca un aiuto cuoco a cui verrà affidata la preparazione della linea in supporto al cuoco. Preferibile pregressa esperienza nella mansione, a conoscenza della normativa HACCP. Contratto p.time di 4 mesi orario martedì a venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, il sabato e la domenica turni dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

20263584 Farmacia di Verbania ricerca un/una addetto/a al reparto cosmesi e supporto al magazzino. Orario p.time 25h e 30minut alla settimana da lunedì al sabato. Riposi martedì e domenica. Contratto a tempo determinato di 12 mesi per sostituzione maternità.

20263629 Studio notarile di Omegna ricerca un/una segretario/a che si occupi dell’accoglienza clienti, gestione appuntamenti, gestione e-mail e centralino. Inserimento tramite TIROCINIO 600€ mensili.

20263558 e 20263559 Ente ospedaliero situato sulle alture di Oggebbio ricerca rispettivamente 1 CUOCO/A e AIUTO CUCINA da inserire all’interno del proprio staff per copertura ferie estive. Contratto a termine di 4 mesi, su due turni 7.00/15.05 oppure 13:40 - 21:30.

20262609 Osteria Pub di Domodossola cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza per accompagnare lo chef nel lavoro di preparazione di piatti semplici e veloci durante il servizio. Si richiede disponibilità al lavoro serale anche nei week-end e festivi, autonomia negli spostamenti, serietà e buona predisposizione al lavoro in un gruppo giovane e dinamico.

20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.

20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.

20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.