Oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale: eseguito un ordine di carcerazione per un 40enne

Un 40enne in provincia è stato tratto in arresto a seguito di un ordine di carcerazione. L’uomo era stato condannato dal tribunale di Verbania per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione dell’identità personale e lesioni personali aggravate, per fatti risalenti rispettivamente al 2011 e al 2016. Nel primo episodio durante un controllo alla circolazione stradale minacciava l’operatore di polizia rifiutandosi di dare indicazioni sulla propria identità, nel secondo episodio aveva aggredito un uomo che lo aveva redarguito per aver posteggiato l’auto nei posti riservati alle moto. A seguito di questi fatti è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione. L’uomo reperito nel capoluogo verbanese, al termine delle formalità di rito è stato tradotto alla Casa Circondariale di Verbania.