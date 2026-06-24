Mercato auto: leggero calo per il Vco

Leggero calo per il Vco nel mercato auto del mese passato, dove il nostro territorio, nel raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno, scende da 289 a 271 auto messe su strada. Fanno meglio i “cugini” novaresi, passando da 758 a 809. Ma lo scivolone arriva, soprattutto, dalla provincia capoluogo in regione: Torino passa, infatti, da 14.869 immatricolazioni nel maggio 2025 a 9.142. Secondo gli esperti è colpa del settore a noleggio. Tutte le altre aree piemontesi reggono. Sono i principali dati contenuti dalla fotografia scattata da Anfia e ministero dei Trasporti e diffusi in queste ore. Il segno meno a livello piemontese – sempre riferito a maggio – è piuttosto significativo: da 18.870 vetture immatricolate a 13.490. Un calo di quasi 5.400 unità. Tornando al Verbano Cusio Ossola, nella top tre delle macchine acquistate in loco il podio va alla Hyundai i20 (16), il secondo posto alla Fiat Panda (15) e il terzo alla Suzuki Swift (10).