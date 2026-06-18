Previsioni occupazionali di giugno, nel Vco 1.430 nuovi contratti

Sono 6.380 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di giugno 2026, pari al 20,5% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, elaborato dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per quanto riguarda la provincia del Vco, le entrate programmate a giugno 2026 sono 1.430 (+200 rispetto al 2025); nel 12% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’88% saranno a termine.

Si concentreranno per il 77% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 6% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (12%). In 49 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 4% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 31% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni.

Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (640 entrate previste), seguito dal commercio (190), dai servizi alle persone (120), dalle costruzioni (90) e infine dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (70).