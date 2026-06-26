Guardia di finanza, un anno di controlli: 4.600 interventi e milioni recuperati al fisco nel Vco FOTO

In apertura della cerimonia provinciale per il 252° anniversario di fondazione della guardia di finanza, nel tardo pomeriggio di ieri, il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Antonio Garaglio, ha sottolineato lo spirito di dedizione delle donne e degli uomini sotto il suo comando nello svolgimento dell’opera di controllo del territorio, in particolare la vigilanza ai valichi doganali, la peculiarità di un territorio di frontiera come il Verbano Cusio Ossola. Importante anche il contributo al mantenimento della legalità nello svolgimento delle attività economiche, a tutela di quelle oneste. Completano il quadro i servizi di pattuglia e di pubblica sicurezza svolti in occasione di manifestazioni e di eventi di rilevanza internazionale come il vertice G7 di Stresa.

In chiusura di cerimonia sono state conferite le onorificenze per meriti acquisiti in servizio. Al tenente colonnello Luca Cristalli, marescialli capo Ruggero Piazzolla e Mario Antonio Vacca, al luogotenente carica speciale Massimiliano Pili e all’appuntato qualifica speciale Fabio Mirino (assente), comandante e ispettori del nucleo di polizia giudiziaria di Verbania, l’encomio è stato concesso per aver sgominato un’organizzazione dedita alla cosiddetta “finanza creativa” che operava su piattaforme on line tramite responsabile dei reati di truffa aggravata (480.000 euro), autoriciclaggio ((540.000), trasferimento fraudolento (73.000). In corso d’indagine sono stati sequestrati beni patrimoniali per 350.000 euro.

Encomio anche per il tenete Davide Di Caro, il maresciallo aiutante Cristian De Nardo, il brigadiere Vincenzo Vitale, il cane antidroga “Clay”, il vicebrigadiere Giuseppe Conforti, l’appuntato scelto qualifica speciale Silvano Cipolla del nucleo mobile di Verbania, per aver stroncato un giro di spaccio di sostanze stupefacenti operante tra Baveno e Cinisello Balsamo.

Il brigadiere Walter Cappai, l’appuntato scelto qualifica speciale Fabio Cappelletti, il finanziere Mathieu Blanquin del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Domodossola sono stati premiati per il soccorso a quattro escursionisti in difficoltà sul pizzo Fajé.

Encomio del comandante regionale della Lombardia al luogotenente cariche speciali di mare Michele Cassano e al maresciallo capo Fabio Dascola della sezione navale di Cannobio per l’opera di controllo e vigilanza sulle acque territoriali durante il vertice del G7 svoltosi a Stresa.

“Compiacimento” al capitano Matteo Trovero, al tenente Luca Colapietro, al maresciallo ordinario Pasquale Asile e all’appuntato scelto qualifica speciale Roberto Anedda della compagnia di Domodossola per l’indagine che ha portato alla scoperta di fatture false per 6 milioni di euro, all’evasione di Iva per 3 milioni alla segnalazione dei tre responsabili alla magistratura, al sequestro, riciclaggio e auto riciclaggio per 20 milioni ipotizzati, al sequestro di beni mobili e immobili per 4 milioni.

“Compiacimento” anche per il maresciallo ordinario Matteo Donaddio, l’appuntato scelto qualifica speciale Maurizio Dore e al finanziere Matteo Puscio della tenenza di Omegna per il contrasto allo spaccio che ha portato ad un arresto in flagranza di reato e al sequestro di oltre un kg di hashish.

Elogio all’appuntato scelto qualifica speciale Antonio De Libero della tenenza di Iselle perla per l’attenta vigilanza che ha consentito la scoperta di 47 persone con 370 grammi complessivi di stupefacenti e di 48 dedite al contrabbando merci per oltre 734.000 euro. Elogio al finanziere Roberto Falanga della squadra operativa di Piaggio Valmara per aver intercettato beni per oltre 1.200.000 euro: 6 orologi e svariati articoli di pelletteria.

Prima del conferimento delle onorificenze, il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Antonio Giuseppe Garaglio ha illustrato i dati dell’ultimo anno di attività. Da maggio 20025 a maggio 2026 la Guardi di finanza ha effettuato 4.600 interventi: 264 le denunce per reati tributari. Gli evasori totali scoperti sono stati 91, i lavoratori in nero scoperti 1115, denunciati per reati tributari 27, i milioni di reddito nascosti al fisco recuperati 876,7 i milioni di Iva evasa, 2,4 milioni di euro i patrimoni recuperati. Nel contrasto all’evasione fiscale internazionale sono stati effettuati 39 interventi, che hanno portato alla scoperta di 35 milioni di euro sottratti al fisco. I controlli doganali hanno consentito il recupero di 61 beni di lusso. Ai valici doganali sono stati intercettati 10 milioni di euro, 300 le violazioni con il sequestro di 111.000 euro. Quattro le denunce per crediti d’imposta percepito irregolarmente, 48 i percettor idi prestazioni sociali agevolate percepite irregolarmente.

Nel contrasto alla criminalità sono state scoperte operazioni di riciclaggio per 2,4 milioni di euro. 25 le richieste di cancellazione di partite Iva perché a rischio di irregolarità fiscali. Sono stati scoperti reati fallimentari per 7 milioni per i quali ci sono stati 5 arresti. Dieci le persone sottoposte a controlli antimafia per oltre 200.00 euro.

Nel contrasto allo spaccio di stupefacenti sono stati sequestrati 102 kg di sostanze, effettuati 7 arresti, 7 le denunce a piede libero. Nei servizi di controllo del territorio sono state effettuate 6.13232 ore pero ogni milite impiegato. Il Soccorso alpino ha effettuato 102 interventi portando in salvo 130 persone.