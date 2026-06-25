Il futuro del diritto alla salute tra pubblico e privato: confronto a Verbania con Italia Viva e Casa Riformista

Il tema della sanità e del diritto alla salute sarà al centro dell'incontro pubblico promosso da Italia Viva e Casa Riformista dal titolo "Sanità: il futuro del diritto alla salute tra pubblico e privato", in programma sabato 27 giugno alle ore 10 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Verbania, in via Aristide De Bonis 36.

L'appuntamento si propone come un momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più sentiti dai cittadini, quello dell'organizzazione del sistema sanitario e delle prospettive future del rapporto tra sanità pubblica e privata.

Ad aprire i lavori sarà Massimo Bocci, presidente di Italia Viva VCO, mentre la moderazione sarà affidata a Patrick Rabaini, consigliere comunale di Casa Riformista.

Al dibattito prenderanno parte numerosi ospiti di rilievo nazionale e regionale: Enrico Borghi, senatore e vicepresidente nazionale di Italia Viva, Anna Maria Furlan, senatrice di Italia Viva, Vittoria Nallo, consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, Luca Caretti, segretario generale della Cisl Piemonte e Luca Giovanella, professore presso l'Università di Zurigo.

L'iniziativa intende offrire spunti di riflessione sulle criticità e sulle opportunità che interessano il sistema sanitario, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute, alla sostenibilità dei servizi e al ruolo che pubblico e privato possono svolgere nel garantire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini.

Gli organizzatori invitano a partecipare la cittadinanza, gli operatori sanitari e gli organi di informazione interessati ad approfondire un tema centrale per il futuro del Paese e dei territori.