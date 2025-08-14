 / Politica

14 agosto 2025

''I consiglieri comunali devono dimettersi. Va ripristinata una situazione di legalità''

Il caso Macugnaga irrompe nel dibattito politico alla Lucciola di Villadossola

Il consiglio che arriva dalla politica è semplice: dimissioni. La vicenda Macugnaga irrompe nel dibattito politico alla Lucciola di Villadossola, dove mercoledì sera si è parlato di alcuni temi provinciali e, in ultimo, di quanto accade a Macugnaga, con indagini, sequestri, arresto del sindaco Alessandro Bonacci e l’ombra di imminenti dimissioni della maggioranza che sosteneva il primo cittadino, che è ancora ai domiciliari dopo 3 mesi.

Alla domanda su ‘’che consiglio dareste ai consiglieri comunali di Macugnaga?’’ , i quattro interlocutori non si sono tirati indietro.

Angelo Tandurella (responsabile provinciale di Fratelli d’Italia) ha affermato: ‘’Devono dimettersi, perché i consiglieri comunali si trovano oggi davanti a notevoli ostacoli nonostante la loro buona volontà’’.

Meno categorico  Alberto Preioni (Lega e sottosegretario regionale), ‘’la giustizia prevede tre gradi di giudizio e spetta al consiglio  comunale decidere cosa fare’’.

Più drastici i rappresentanti del Pd. Per il segretario provinciale Riccardo Brezza’Bonacci è ormai un ex sindaco e l’amministrazione  non è più legittimata. Occorre dare voce ai cittadini dopo questa vicenda di grossa portata’’.

Così anche  Emanuele Vitale, capogruppo Pd in Provincia: ‘’Spetta al consiglio di Macugnaga decidere cosa fare, ma va ripristinata una situazione di legalità visto questa situazione che pesa su Macugnaga e sulle zone limitrofe’’.

Renato Balducci

