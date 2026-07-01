Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

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20263966 Concessionario auto zona Ossola cerca 1 impiegato/a addetto al back office e segreteria. Si richiede Diploma e/o Laurea, ottimo uso pc, inglese di base, buona dialettica e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro. Tempo determinato di sei mesi, obiettivo assunzione stabile.

20263948 Supermercato a Domodossola cerca due addetti vendita per attività assistenza clienti, vendita, operazioni di cassa e posizionamento merce. Tempo determinato di sei mesi part time 24h con possibile proroga e stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 06:00-22:00 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263947 Supermercato a Domodossola cerca un addetto/a al banco gastronomia per vendita assistita di formaggi, salumi e piatti pronti. Necessaria esperienza minima nel settore alimentare.Tempo determinato di sei mesi full time 40h con possibile stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 07:00-15:00 con possibili straordinari, 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263945 Supermercato a Domodossola cerca un addetto/a al banco macelleria per taglio e lavorazione delle carni e vendita al banco. Necessaria esperienza di almeno tre anni. Tempo determinato di sei mesi full time 40h con possibile stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 07:00-15:00 con possibili straordinari, 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263944 Supermercato a Villadossola cerca tre addetti vendita per attività assistenza clienti, vendita, operazioni di cassa e posizionalmento merce. Tempo determinato di sei mesi part time 24h con possibili proroga e stabilizzazione. Autonomia negli spostamenti. Orari su turni anche nei w.e. nella fascia 06:00-22:00 5gg su 7 con riposi a turnazione. Si valutano anche apprendisti da formare.

20263882 Tabaccheria/Ricevitoria/Edicola zona Domodossola cerca per ampliamento organico 1 aiuto commesso/a da assumere a tempo determinato full time con possibilità di assunzione stabile. Si richiede minima esperienza, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica, massima serietà e flessibilità. Autonomi negli spostamenti.

20262343 Bar tabaccheria di Verbania ricerca un/una BARISTA da inserire nel proprio team. Opportunità con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario su due turni, 40h settimanali da lunedì al sabato con due giorni di riposo.

20263558 e 20263559 Ente ospedaliero situato sulle alture di Oggebbio ricerca rispettivamente 1 CUOCO/A e AIUTO CUCINA da inserire all’interno del proprio staff per copertura ferie estive. Contratto a termine di 4 mesi, su due turni 7.00/15.05 oppure 13:40 - 21:30.

20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.

20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.