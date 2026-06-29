Accessorio nuovo obiettivo Peserico

Un paio di mesi orsono ha lanciato sul mercato Itinera, una borsa iconica di altissima pelletteria, a conferma della volontà di allargare e potenziare la propria produzione anche all’accessorio dopo 60 anni di successi con l’abbigliamento di lusso maschile e femminile.

Peserico, brand italiano di alta moda, ha deciso di incrementare la propria presenza anche con le borse, le scarpe, il profumo e tutto ciò che partecipa al total look di una persona. Peserico, intanto, prosegue anche nel suo programma retail in tutto il mondo e dopo aver inaugurato, due settimane fa, un nuovo store a Miami eccolo sbarcare, fra 15 giorni, a Doha, nella capitale del Qatar, sul Golfo Persico.

Due nuovi monomarca che rientrano nel piano triennale che l’azienda veneta ha programmato per dare nuovi spazi. Nell’arco di tre anni dovranno aprirsi almeno un’altra decina di negozi propri, di alcuni dei quali sono già trapelate le location, Hong Kong, Jeaddah, Riyadh.