Imprenditoria femminile, Elena Bona alla guida del Comitato della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Si è insediato ieri, venerdì 26 giugno, il nuovo Comitato per l'Imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Nel corso della riunione di insediamento, i componenti hanno eletto presidente per il mandato 2026-2031 Elena Bona, imprenditrice del settore delle costruzioni in rappresentanza del comparto industria. Vicepresidenti saranno invece Elisabetta Belletti e Michela Maggi.

Il Comitato, nominato dalla Giunta camerale, è composto da tredici membri effettivi e due supplenti scelti tra consiglieri camerali e rappresentanti delle associazioni di categoria delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. L'organismo avrà il compito di promuovere e valorizzare il ruolo dell'imprenditoria femminile, sostenendo iniziative a favore delle aziende guidate da donne.

A evidenziare il peso del comparto è il presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Angelo Santarella. «Le imprese dell'Alto Piemonte a conduzione femminile sono oltre 16mila, quasi il 23% del totale delle attività del quadrante. Si tratta di una componente significativa della nostra economia, che merita attenzione anche perché l'emancipazione economica e finanziaria delle donne è fondamentale per l'evoluzione della società civile».

Santarella ha inoltre ricordato come il tema della rappresentanza femminile abbia trovato spazio anche nel rinnovo del Consiglio camerale, oggi composto per il 45% da donne, una quota in crescita rispetto al precedente mandato. «Il nuovo Comitato – ha aggiunto – ha una chiara missione: valorizzare l'importante contributo femminile allo sviluppo e alla competitività del sistema economico».

Nel suo primo intervento da presidente, Elena Bona ha ringraziato i componenti del Comitato per la fiducia accordata e la presidente uscente Elisabetta Belletti per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

«Sono da sempre convinta che le donne in impresa rappresentino una grande opportunità, sia per loro stesse sia per l'economia in generale. Nel precedente mandato il Comitato ha erogato circa 100 ore di formazione coinvolgendo 300 imprenditrici del territorio. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada, continuando a sostenere le imprese femminili affinché queste opportunità possano trasformarsi in realtà imprenditoriali sempre più solide e protagoniste della vita economica del territorio».

Fanno parte del nuovo Comitato anche Donatella Mattachini, Lorella Metaldi, Daniela Mortara, Valentina Consiglio, Marco Cerutti, Irene Bongiovanni, Tiziana Negro, Elis Piaterra, Katia Travaglini ed Elisabetta Cremonini. Componenti supplenti sono Emanuela Ceruti e Maria Luisa Mauceri. L'organismo resterà in carica fino al 2031, promuovendo iniziative di formazione, sostegno e valorizzazione dell'imprenditoria femminile nelle quattro province dell'Alto Piemonte.