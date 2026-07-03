Il domese Pasquale Toscano è il neo direttore del presidio ospedaliero di Biella. Dopo l’ingresso in servizio – un mese fa - della nuova direttrice sanitaria Matilde Carlucci, l’Asl di Biella ha completato anche la nomina del direttore di presidio ospedaliero, affidando l’incarico a Pasquale Toscano. Che ricopre il ruolo vacante dal febbraio 2025, dopo l’addio di Francesco D’Aloia che si era dimesso per accettare la nomina a direttore sanitario dell’Asl di Novara.

Toscano è entrato in servizio due giorni fa, il primo luglio. Vanta una esperienza ultra trentennale. Toscano ha iniziato la sua carriera nel febbraio 1996 come dirigente medico al servizio di Igiene e Sanità pubblica all’Usl di Magenta, poi all’Asl di Biella, poi anche all’asl di Alessandria, a Casale Monferrato l’Asl di Alessandria, Acqui Terme e Ovada.

Ma Toscano ha svolto dal 01/10/2002 al 04/08/2019 l’incarico di responsabile della Direzione sanitaria al san Biagio di Domodossola dopo che dal 18/02/2013 al 28/02/2018 era stato componente e, successivamente, dal 01/03/2018 al 04/08/2019, presidente della Commissione di vigilanza sulle strutture a valenza sanitaria dell'Asl. Nonché coordinatore ospedaliero dei Prelievi di organi e tessuti dell’Asl Vco e referente per l’attività di registrazione delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti dell’Asl Vco.

''Sono entusiasta di entrare a far parte dell’Asl di Biella e di poter collaborare con la Direzione strategica e con tutti i professionisti dell’Azienda. Il presidio di Biella è un ospedale moderno, tecnologicamente all’avanguardia e che facilita l’organizzazione delle attività. Metterò la mia esperienza a disposizione dell’Azienda per contribuire ad un ulteriore sviluppo a beneficio della comunità biellese» ha detto Toscano dopo la nomina.