Sanità, pubblico e privato a confronto: a Verbania il convegno promosso da Italia Viva e Casa Riformista

Il futuro della sanità italiana e il rapporto tra sistema pubblico e privato saranno al centro dell'incontro "Sanità: il futuro del diritto alla salute tra pubblico e privato", in programma sabato 27 giugno alle ore 10 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Aristide De Bonis 36 a Verbania.

L'iniziativa è organizzata da Italia Viva e Casa Riformista e si propone di offrire un momento di confronto sui temi legati all'accesso alle cure, all'organizzazione dei servizi sanitari e alle prospettive del diritto alla salute.

Ad aprire i lavori sarà Massimo Bocci, presidente di Italia Viva Vco, mentre il dibattito sarà coordinato da Patrick Rabaini, consigliere comunale di Casa Riformista.

Tra i relatori figurano Enrico Borghi, senatore e vicepresidente nazionale di Italia Viva, Anna Maria Furlan, senatrice di Italia Viva, Vittoria Nallo, consigliera regionale di Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, Luca Caretti, segretario generale della Cisl Piemonte, e Luca Giovanella, professore dell'Università di Zurigo.

Gli organizzatori invitano a partecipare cittadini, operatori del settore sanitario e rappresentanti degli organi di informazione.