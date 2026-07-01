Nallo (IV): "Disturbi mentali, selezione fallita per dirigente regionale. Dopo 1 anno Giunta Cirio ancora ferma"

I disturbi mentali e il disagio psicologico rappresentano una crisi sociale che colpisce duramente, a partire dai giovani e dalle donne. In Piemonte sono circa 900.000 le persone che soffrono di un qualche disagio e, secondo l'Ordine degli Psicologi, ben tre ragazzi su quattro sono a rischio depressione.

"Davanti a questi dati drammatici, la Giunta regionale risponde muovendosi a passo di lumaca", incalza la consigliera regionale Vittoria Nallo (Italia Viva, Stati Uniti d'Europa), commentando la risposta dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi sui ritardi nella piena attivazione del Settore salute mentale della Regione.

Procedura deserta

Nel dettaglio la procedura selettiva interna attivata a maggio 2025, quindi un anno fa, per il ruolo di responsabile del nuovo settore si è conclusa con un nulla di fatto. A distanza di dodici mesi il Grattacielo ha comunicato che di fatto si dovrà ripartire da zero: l'amministrazione provvederà infatti ad attivare una nuova selezione rivolta all'esterno per trovare questa figura.

Flop totale

"Un flop totale" attacca Nallo, che aggiunge: "Nel frattempo, un settore vitale per migliaia di piemontesi resta senza una guida, affidato temporaneamente al Direttore della Direzione Sanità come l'ennesima soluzione tampone. Chi soffre finisce così per intasare i pronto soccorso o per essere ricoverato in ospedale", prosegue Nallo.