Vigezzo&Friends, anche il rifugio Margaroli fa i conti con la chiusura degli impianti

La chiusura degli impianti gestiti da Vigezzo&Friends - in seguito alla presentazione dell’istanza di liquidazione da parte della società – sta causando non poche difficoltà non solo ai comuni interessati, ma anche alle attività coinvolte. Tra queste spicca il rifugio Margaroli all’Alpe Vannino, in alta Val Formazza, facilmente raggiungibile con la seggiovia Sagersboden (anch’essa gestita, insieme alla Piana di Vigezzo e agli impianti della Valle Antrona, da Vigezzo&Friends), che da alcuni giorni è ferma.

“Certamente la chiusura degli impianti per noi è un grave problema – fanno sapere i gestori del rifugio -. Fin da subito siamo andati incontro ad una diminuzione delle presenze e delle prenotazioni. Purtroppo, non abbiamo notizie certe sui tempi di una possibile riapertura: quel che è peggio è non poter dare risposte a chi ci chiede informazioni”.

Se da un lato l’unica possibilità per la riapertura è quella di un intervento da parte di un gruppo di imprenditori che si è detto interessato ad acquisire la gestione degli impianti, dall’altro i gestori del rifugio si stanno adoperando per far sapere a escursionisti e appassionati di montagna che, nonostante lo stop della seggiovia, è ancora possibile raggiungere il Margaroli: “Quello che possiamo fare – spiegano – è promuovere quanto più possibile i sentieri e i percorsi che permettono di raggiungere il rifugio a piedi. Percorsi che, forse, qualcuno darà per scontati, ma che ci stiamo impegnando a promuovere anche tramite le nostre pagine social in modo da farli conoscere a più persone”. Contestualmente, il comune di Formazza si sta impegnando per aumentare la disponibilità di posti auto in località Canza, in modo da facilitare chi decide di raggiungere l’alpe Vannino a piedi.