Temperature roventi in Piemonte: è stato il secondo giugno più caldo degli ultimi 68 anni

Dopo una prima ondata di calore a fine maggio, che si è esaurita i primi giorni del mese successivo, una nuova ondata ha investito il Piemonte a partire dal 15 giugno. Negli ultimi giorni del mese scorso l’anticiclone africano ha raggiunto il picco d’espansione verso l’Europa determinando una forte anomalia termica sulla regione. Secondo i dati di Arpa Piemonte, le temperature massime dal 28 al 30 giugno in pianura si sono attestate tra i 36 e 39 °C e sono stati raggiunti una quindicina di record nelle massime giornaliere, tra cui Torino Giardini Reali, Vercelli, Cameri e Caselle Torinese. Anche le temperature minime hanno superato i record storici del 2019 con 54 stazioni della rete meteoidrografica di Arpa Piemonte che hanno segnato il record. In particolare, sul Piemonte orientale, da menzionare il 27 giugno Novara, con una minima di 26,6 °C, e Pallanza con 26,7 °C.

Considerando le temperature massime, il giorno più caldo in tutti i capoluoghi è stato il 28 giugno, con valore più elevato di 40,3 °C registrato ad Alessandria pari al record della medesima stazione del 27 giugno 2019. Per quanto riguarda le temperature minime, il giorno con il valore più alto è stato il 23 giugno ad Asti e Alessandria, il 26 a Vercelli e Cuneo, il 27 a Torino e Biella e il 28 a Novara.

Il numero di notti tropicali (giorni con temperatura minima non inferiore ai 20°C) nei capoluoghi si discosta molto dai valori medi nel mese. Tra le città con il più alto numero di notti tropicali, dopo Torino, spicca Novara, con 16 notti nel solo mese di giugno. Un dato che salta all’occhio soprattutto se confrontato con il numero medio di notti tropicali di giugno nel periodo di riferimento 1991-2020, che si fermava a 6,6. Situazione analoga anche nel Vco, con 13 notti tropicali nell’ultimo mese, contro la media di 4,8 del periodo di riferimento.

Dal confronto con i dati storici disponibili, l’ondata di calore del giugno 2026 è tra le più intense e durature in Piemonte. Le medie regionali delle temperature medie mensili e delle massime giornaliere del giugno 2026 si collocano al secondo posto come mese più caldo della serie storica dal 1958, preceduto dal giugno 2003 e seguito dal 2025; le medie delle minime si collocano al terzo posto dopo il 2003 e il 2025. L’anomalia di temperatura media mensile sul Piemonte rispetto al periodo di riferimento del 1991 – 2020 è stata di +3,5 °C.