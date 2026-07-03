Polizia di Stato: promozione a Primo Dirigente per il Vice Questore Roberta Toma

Il Vice Questore dr.ssa Roberta Toma è stata promossa, in occasione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, alla qualifica superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato. Originaria della provincia di Lecce, classe '75, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2005 presso l’Università degli studi di Lecce e successivamente ha frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’università di Catanzaro, nell’anno 2010 frequenta un master di II livello in Scienze della sicurezza presso la Sapienza di Roma.

Nel corso della sua carriera la Dr.ssa Toma ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’U.P.G. e S.P. della Questura del V.C.O., del Commissariato di Omegna, della Squadra Mobile della Questura del V.C.O. e, successivamente, Funzionario addetto presso la Squadra Mobile di Genova.

Nell’anno 2016 ha assunto la dirigenza della D.I.G.O.S della Questura di Varese, nel 2018 ha assunto la dirigenza della Sezione Polizia Stradale del V.C.O.

Nel giugno 2025 assume la Dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura del V.C.O., distinguendosi fin da subito per aver impresso una svolta significativa all'attività della Divisione. Grazie a una visione strategica e a un'azione incisiva, ha fortemente implementato il ricorso alle misure di prevenzione, rafforzandone l'efficacia quale strumento essenziale di tutela della sicurezza pubblica e di contrasto ai fenomeni criminali.

Il dr. Giancarlo Conte, Questore della Provincia di Verbania, a nome dei colleghi tutti, esprime alla neo promossa vive congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando che la promozione a Primo Dirigente è il risultato dell’impegno e delle competenze professionali maturate nel corso della sua carriera.