Castello di Vogogna, Fratelli d'Italia: "La riapertura è un'ottima notizia, giudicheremo dai risultati"

La riapertura del Castello Visconteo di Vogogna rappresenta "un'ottima notizia" per il territorio. Ne è convinto Angelo Tandurella, presidente provinciale di Fratelli d'Italia VCO, che interviene sul tema invitando a guardare alle opportunità offerte dalla nuova gestione e a valutarne l'operato sulla base dei risultati.

"La riapertura del Castello Visconteo di Vogogna è un'ottima notizia: un bene storico che torna pienamente a disposizione della comunità e dei visitatori", afferma Tandurella.

Secondo il presidente provinciale di Fratelli d'Italia, "il Verbano Cusio Ossola cresce quando le sue aree fanno sistema, quando competenze, investimenti ed esperienze maturate in una parte del territorio trovano spazio anche nelle altre. Che un operatore culturale finora non attivo in Ossola scelga di investirvi è, in questa prospettiva, un segnale positivo di fiducia: significa che anche l'Ossola, sempre di più, è in grado di attrarre soggetti strutturati, come già avviene in altre zone della provincia".

Per Tandurella, "una gestione qualificata alza l'asticella per tutti: porta nuovi interlocutori, nuove visioni e stimola la qualità degli altri soggetti che animano l'offerta culturale e turistica".

Il presidente di Fratelli d'Italia risponde anche alle perplessità espresse dal Movimento 5 Stelle: "Rispetto alle preoccupazioni espresse dal Movimento 5 Stelle, il nostro invito è a un approccio costruttivo: il territorio non ha bisogno di sospetti sollevati a priori, ma di soggetti che investano e producano risultati. Saranno i fatti e la qualità del servizio a parlare, nel tempo".

Infine, Tandurella conclude: "Il VCO cresce se le sue aree si rafforzano a vicenda. Che l'Ossola attragga competenze e investimenti è una buona notizia, e un segnale di fiducia da cogliere. E se oggi il Castello riapre con nuove prospettive di lungo termine è grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Vogogna. Guardiamo dunque alle opportunità e non inseguiamo fantasmi".