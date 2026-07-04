Le previsioni meteo per il fine settimana

Un vasto e robusto anticiclone di origine atlantica interessa tutta l'Europa occidentale estendendosi fino alla Gran Bretagna, convogliando flussi secchi da nordovest in quota sul Piemonte. "Questa situazione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - ci garantisce tempo stabile e soleggiato, con un progressivo aumento delle temperature, che si manterranno sopra la media del periodo.

SABATO 4 LUGLIO 2026

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali cumuli in formazione sulle Alpi al pomeriggio. Precipitazioni: assenti, salvo qualche possibile locale e debole rovescio sulle Alpi sudoccidentali nel pomeriggio. Zero termico: in temporaneo calo tra notte e primo mattino, fino a 4100 m a nord e 4300 m a sud, in successivo rialzo fino a 4300-4400 m su tutta la regione. Venti: deboli a tutte le quote, sulle Alpi occidentali al primo mattino, in rotazione da nordovest in mattinata, variabili sull'Appennino; in pianura da est o nordest al mattino con locali rinforzi, variabili nel pomeriggio.

DOMENICA 5 LUGLIO 2026

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini del Cuneese. Zero termico: in progressivo calo a nord fino a 3900-4000 m, e a sud sui 4100 4200 m. Venti: deboli o moderati da nordovest sulle Alpi; deboli variabili sull'Appennino, in rotazione da nordest in serata con locali rinforzi. In pianura tra est e nordest al mattino, in rotazione da sud nel pomeriggio e nuovamente da nordest in serata. Locali condizioni di foehn in Valle Ossola dal pomeriggio