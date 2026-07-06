Maria Rosa Gnocchi è la nuova presidente di Ars.Uni.VCO

Cambio al vertice di Ars.Uni.VCO. Il Consiglio Direttivo ha eletto all'unanimità Maria Rosa Gnocchi nuova presidente dell'associazione per il mandato 2026-2029. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà Liala Sartori.

Per Gnocchi si tratta di un incarico che arriva dopo anni di impegno all'interno dell'associazione. Nel suo primo intervento da presidente ha voluto innanzitutto ringraziare i consiglieri per la fiducia accordata, ribadendo di aver sempre condiviso gli obiettivi di Ars.Uni.VCO.

«Sono onorata di essere stata eletta presidente di questa importante associazione, della quale faccio parte da tempo. Ringrazio innanzitutto tutti i consiglieri per la fiducia accordatami. Ho condiviso fin dall'inizio gli obiettivi e le finalità di Ars.Uni.VCO: promuovere attività civiche, solidaristiche e di promozione della cultura, della formazione superiore e universitaria, della ricerca e delle scienze ambientali in tutto il territorio del VCO e nelle Terre Alte dell'area alpina».

La neo presidente ha ricordato il percorso compiuto dall'associazione negli ultimi anni e ha evidenziato come il lavoro svolto abbia permesso di realizzare numerosi progetti a sostegno di enti e realtà del territorio. «Molti i progetti che sono stati portati avanti in questi anni e molti, credo, se ne possano programmare grazie al lavoro dei consiglieri, di tutti i soci di Ars.Uni.VCO e della nostra segreteria, a cui rivolgo un sincero ringraziamento per la competenza e la professionalità».

Guardando al futuro, Gnocchi ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di rafforzare il dialogo con il territorio, favorendo il lavoro di rete. «Il mio impegno sarà rivolto a mantenere un dialogo per accogliere proposte e ascoltare i bisogni degli ambiti di nostra competenza, nell'ottica di allargare il lavoro in rete, in cui crediamo e che riteniamo sempre più necessario per lo sviluppo del nostro territorio».

Un passaggio delle sue parole è stato dedicato anche alla presidente uscente, Stefania Cerutti, che ha guidato Ars.Uni.VCO negli ultimi otto anni. «Ringrazio la professoressa Stefania Cerutti per il grande lavoro svolto come presidente negli otto anni passati, sapendo che il suo ruolo all'interno del Consiglio Direttivo sarà fondamentale».

Con l'elezione di Gnocchi si conclude infatti il doppio mandato di Cerutti, che ha voluto salutare l'associazione con un messaggio di ringraziamento e di continuità. «Lascio questo incarico con gratitudine e serenità. È stata un'esperienza umana e professionale di straordinario valore, che mi ha permesso di contribuire, insieme a tante persone, alla crescita di Ars.Uni.VCO e del nostro territorio».

L'ex presidente ha assicurato che continuerà a mettere a disposizione la propria esperienza anche nel nuovo ruolo di consigliera. «Continuerò a sostenere l'associazione anche come componente del Consiglio Direttivo, augurando alla nuova presidente un proficuo lavoro, ricco di soddisfazioni e di nuove opportunità per il futuro di Ars.Uni.VCO».

Con il rinnovo delle cariche sociali, Ars.Uni.VCO si prepara dunque ad affrontare una nuova fase del proprio percorso, proseguendo l'attività di promozione della cultura, della formazione universitaria, della ricerca e dello sviluppo del territorio attraverso la collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del Verbano Cusio Ossola.