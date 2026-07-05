Vco Pride 2026, il 10 luglio la presentazione ufficiale della seconda edizione

Prende ufficialmente il via il percorso verso il VCO Pride 2026. Venerdì 10 luglio, alle 17, la Sala Buon Pastore del Comune di Gravellona Toce, in via Umberto del Signore 1, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della manifestazione provinciale.

Nel corso dell'incontro gli organizzatori illustreranno le principali novità dell'edizione 2026, a partire dalla data ufficiale del Pride, dal tema scelto, dalla campagna visiva e dal nome della madrina che accompagnerà l'iniziativa.

L'appuntamento rappresenterà anche l'occasione per presentare il percorso che porterà alla manifestazione, nata con l'obiettivo di promuovere i valori dell'inclusione, del rispetto dei diritti e della partecipazione attiva della comunità.

Il VCO Pride si propone infatti come un evento costruito dal territorio e per il territorio, grazie alla collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'uguaglianza e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

A sostenere l'iniziativa è un'ampia rete di associazioni, organizzazioni e realtà del territorio. Tra queste figurano Arcigay Nuovi Colori, Agedo VCO, Rompere le Catene ODV ETS, Associazione Culturale LetterAltura, Libera – Coordinamento 21 Marzo, ANPI – Comitato Provinciale Verbano Cusio Ossola, Agedo Novara, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, CGIL Novara Verbano Cusio Ossola, Movimento 5 Stelle – Gruppo Territoriale, NovarArcobaleno, Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia e Vercelli Pride.

L'evento gode inoltre del patrocinio dell'Ambasciata del Canada, di EuroPride 2026 Toronto e dei Comuni di Gravellona Toce, Omegna, Baveno, Ghiffa, Massera, Nonio e Madonna del Sasso.