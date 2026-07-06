Furti in casa, ecco come difendersi prima di partire per le vacanze

Con oltre 155mila appartamenti svaligiati in un anno, pari a circa un furto ogni tre minuti, l'Italia si conferma tra i Paesi europei maggiormente colpiti dal fenomeno. Con un tasso di quasi 264 furti in abitazione ogni 100mila abitanti, il nostro Paese occupa il sesto posto nella classifica europea per diffusione di questo reato.

Numeri che alimentano le preoccupazioni degli italiani, soprattutto in vista delle vacanze estive. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG, il 64% della popolazione, pari a circa 27 milioni di persone, teme infatti che la propria casa possa essere svaligiata durante il periodo di assenza.

La paura dei furti è particolarmente sentita tra i giovani tra i 18 e i 24 anni, dove raggiunge il 73,1%, e tra i residenti nelle regioni del Centro Italia, dove interessa il 70% degli intervistati.

Non è però l'unica preoccupazione. Il 33% degli italiani, quasi 14 milioni di persone, teme che durante le ferie l'abitazione possa subire danni causati dal maltempo o da calamità naturali. A preoccupare sono anche i possibili guasti domestici: quasi 8,9 milioni di cittadini hanno paura di perdite d'acqua che possano provocare danni all'appartamento proprio o dei vicini, mentre circa 7,5 milioni temono fughe di gas. Sono inoltre 6,6 milioni gli italiani che, prima di partire, temono di aver lasciato luci o elettrodomestici accesi.

Per cercare di ridurre il rischio di intrusioni, tre italiani su quattro adottano alcune precauzioni prima di partire. La soluzione più diffusa resta il cosiddetto "controllo di vicinato": circa 18 milioni di persone affidano a un vicino o a una persona di fiducia il compito di controllare periodicamente l'abitazione. Quasi 12 milioni di italiani hanno invece installato un sistema di videosorveglianza, mentre l'11% ha scelto di proteggere la casa con grate antintrusione.

Tra le altre strategie adottate figurano la richiesta a vicini o conoscenti di svuotare regolarmente la cassetta della posta per non far percepire un'assenza prolungata, l'abitudine di lasciare accese alcune luci, la televisione o la radio per simulare la presenza di qualcuno in casa e, in misura minore, il ricorso a servizi di vigilanza privata.

Nonostante il timore dei furti sia così diffuso, sono ancora pochi coloro che scelgono di proteggersi con un'assicurazione. Secondo l'indagine, meno del 20% degli italiani possiede una polizza casa che copra anche il rischio furto, mentre appena il 7% delle abitazioni risulta assicurato contro i danni provocati da calamità naturali come terremoti e alluvioni.

Gli esperti di Facile.it ricordano che le polizze casa multirischio consentono di coprire diversi tipi di danni, dai guasti provocati dall'immobile ai danni da furto o eventi atmosferici, con premi che partono da meno di 10 euro al mese per una copertura base e da circa 18 euro mensili includendo anche la garanzia contro il furto.

Per partire più serenamente, Facile.it suggerisce infine alcune semplici precauzioni: installare sistemi antintrusione, evitare di rendere pubblica la partenza, prestare attenzione a ciò che si condivide sui social network durante le vacanze, custodire in modo sicuro gli oggetti di valore e valutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa adeguata al valore della propria abitazione e dei beni contenuti al suo interno.