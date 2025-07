Piedimulera, confermato anche per i prossimi anni il doposcuola alla primaria

È confermato anche per i prossimi anni il servizio di doposcuola introdotto nell’anno scolastico 2024/2025 dal comune di Piedimulera con l’obiettivo di offrire un’ulteriore possibilità alle famiglie e agli alunni della scuola primaria del paese. “Il progetto proposto quest’anno in via sperimentale è andato molto bene e sarà quindi reso strutturale per i prossimi anni”, spiega il sindaco Alessandro Lana. “Visti i buoni risultati abbiamo deciso di mantenerlo, cercando sempre di arricchire e migliorare l’offerta”.

Il servizio prevede due pomeriggi di doposcuola sempre facoltativi, il martedì e il giovedì, per studio assistito, compiti o laboratori, con possibilità di usufruire della mensa. Ciò si aggiunge ai due pomeriggi, in questo caso obbligatori, già presenti all’interno del programma didattico della scuola, offrendo così alle famiglie un’ulteriore possibilità.