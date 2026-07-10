Incendio a Premosello, anche Vogogna attiva il centro operativo comunale

Anche il comune di Vogogna si è attivato per garantire la sicurezza dei cittadini e gli interventi necessari da parte delle forze comunali di protezione civile nell’ambito dell’incendio che da giorni sta interessando l’area boschiva sopra Premosello Chiovenda. Per questo il sindaco Fausto Dotta ha emesso un’ordinanza che prevede l’attivazione del Coc - centro operativo comunale presso il municipio “ai fini - si legge nell’ordinanza - del coordinamento delle attività di emergenza a supporto della popolazione con successivo ampliamento a necessità di coordinamento”. Il provvedimento sarò valido fino al termine dell’emergenza.