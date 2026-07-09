Valle Vigezzo, quasi in 200 alla Marcialonga Panoramica di Druogno FOTO

Si è svolta domenica 5 luglio la Marcialonga Panoramica, la tradizionale manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Comune di Druogno in collaborazione con le associazioni del paese. Nato nel 1973 come una marcia con punti di ristoro lungo il percorso e poi sospesa per diversi anni, l'evento ha richiamato numerosi appassionati di corsa e camminata - quasi 200 - confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Valle Vigezzo.

Con partenza e arrivo al Capanno degli Alpini, i partecipanti hanno affrontato un suggestivo percorso ad anello di 13 chilometri e 450 metri di dislivello, attraversando le caratteristiche frazioni di Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno, immersi nei paesaggi e nella natura della valle.

La manifestazione, organizzata con il supporto di volontari, associazioni e sponsor del territorio, si è svolta in un clima di festa e con un'ottima partecipazione di atleti, famiglie e semplici appassionati, che hanno potuto vivere una mattinata all'insegna dello sport e della convivialità. Grande entusiasmo anche per il minigiro, la prova di un chilometro riservata ai più piccoli tra le vie del centro storico di Druogno, che ha visto molti bambini divertirsi in sicurezza, accompagnati dal caloroso tifo del pubblico: a tutti i più piccoli è stata donata la medaglia in ricordo della partecipazione alla corsa.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni, con il riconoscimento ai migliori classificati nelle diverse categorie. Il primo a tagliare il traguardo è stato il vigezzino Lorenzo Cappini, seguito da Raffaele Canzanese e Fabio Antonini. Tra le donne la vittoria è andata alla vigezzina Corinna Vanni seguita da Elena Sofia e da Sara Barboglio. I premi come primo e prima druognese sono andati a Andrea Margaroli e Stefania Margaroli.

Un riconoscimento è andato anche ai concorrenti più anziani: Virginio Codazzi e Angela Restelli. A Corinna Vanni e Lorenzo Cappini hanno ricevuto inoltre anche il premio “Traguardo volante di Coimo” in memoria di Bruno Zanoletti.

Grande la soddisfazione degli organizzatori al termine della giornata, che hanno espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un grazie particolare è andato ai numerosi volontari, alle associazioni coinvolte, agli sponsor, e agli enti di soccorso che hanno garantito assistenza lungo tutto il percorso e a tutti i partecipanti.

La Marcialonga si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, valorizzazione del territorio e spirito di comunità. La corsa si inserisce nel nuovo circuito podistico Corri in Vigezzo, un'iniziativa che unisce alcune delle più amate manifestazioni della valle per promuovere la corsa, valorizzare il territorio e far vivere agli atleti un'estate all'insegna dello sport, della natura e dell'amicizia. Il prossimo evento in programma sarà La Sfadiàa di Craveggia il 25 luglio.