"Ospedale unico scelta giusta, ora si decida senza altri rinvii"

Registrano con favore le recenti posizioni emerse in Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte Cgil, Cisl e Uil, insieme alle rispettive categorie dei pensionati Spi, Fnp e Uilp, che tornano a esprimere il loro sostegno convinto alla realizzazione di un nuovo e unico ospedale per il Verbano Cusio Ossola.

"Lo sosteniamo da sempre – scrivono i sindacati in una nota congiunta – che per rispondere davvero ai bisogni di salute di questo territorio serva un presidio ospedaliero unico, moderno, baricentrico ed efficiente. Un’infrastruttura sanitaria capace di affrontare in modo adeguato le esigenze della popolazione e che superi le criticità attuali".

La presa di posizione fa seguito all’audizione svoltasi nei giorni scorsi in Regione, durante la quale è emersa con chiarezza la necessità per il Vco di dotarsi di un nuovo presidio ospedaliero. Ma, secondo i sindacati, non basta più parlarne: "Non si può continuare ad attendere, il diritto alla salute rischia di diventare sempre più fragile nel nostro territorio".

Accanto all’ospedale, Cgil, Cisl e Uil sottolineano l’urgenza di sviluppare una medicina territoriale capillare ed efficiente, particolarmente necessaria nelle aree interne e montane che caratterizzano gran parte della provincia del Vco. Solo così, spiegano, si potrà garantire una presa in carico continuativa, una reale prevenzione e un accesso equo alle cure.

"Riaffermiamo con forza – concludono – che l’unica scelta possibile è quella dell’ospedale unico, e che questa va finalmente assunta in modo chiaro e senza ulteriori rinvii. Il tempo è scaduto: è ora che le istituzioni regionali e locali diano risposte concrete".