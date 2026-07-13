VOP e bonifici: come funziona la verifica del beneficiario

Nel sistema dei pagamenti europeo, il bonifico sta vivendo una fase di profonda evoluzione. La diffusione dei pagamenti istantanei, l’aumento delle transazioni digitali e la necessità di rendere i flussi più sicuri hanno spinto il legislatore europeo a introdurre nuovi strumenti di controllo preventivo. Tra questi, la Verification of Payee, spesso indicata con l’acronimo VOP, rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti per banche, prestatori di servizi di pagamento, imprese e utenti finali.

Il principio è semplice: prima che un bonifico venga autorizzato, il sistema verifica se l’IBAN inserito dal pagatore corrisponde al nome del beneficiario indicato. L’obiettivo non è sostituire le normali procedure di sicurezza, né garantire che ogni pagamento sia privo di rischio, ma introdurre un ulteriore livello di verifica capace di supportare la prevenzione di errori, frodi e pagamenti indirizzati al soggetto sbagliato.

Che cos’è la VOP e perché è stata introdotta

La Verification of Payee è un servizio di verifica del beneficiario applicato ai bonifici in euro. Quando un cliente, un’impresa o un operatore autorizzato dispone un bonifico, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore richiede una verifica al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Quest’ultimo controlla se le informazioni ricevute, in particolare IBAN e nome del beneficiario, risultano coerenti con i dati registrati nei propri sistemi.

La VOP nasce per rispondere a un’esigenza concreta: nei pagamenti digitali, l’IBAN è tradizionalmente l’elemento determinante per l’esecuzione del bonifico. Questo significa che, in caso di errore nella digitazione o di manipolazione fraudolenta dei dati di pagamento, il denaro può essere indirizzato verso un conto diverso da quello previsto. La verifica preventiva del beneficiario permette al pagatore di ricevere un avviso prima dell’autorizzazione, così da valutare se procedere, correggere i dati o interrompere l’operazione.

Per questo il tema vop bonifici non riguarda soltanto l’adeguamento normativo, ma anche la qualità dei processi di pagamento. In un contesto in cui aziende e privati gestiscono sempre più operazioni da canali digitali, poter verificare la coerenza tra intestatario e conto aiuta a rendere i bonifici più tracciabili, controllabili e affidabili.

Il quadro normativo europeo

La VOP è stata introdotta nel quadro del Regolamento UE 2024/886, noto anche come Instant Payments Regulation. Il regolamento ha l’obiettivo di accelerare la diffusione dei bonifici istantanei in euro nell’Unione Europea e, allo stesso tempo, rafforzare alcune garanzie operative legate ai pagamenti.

Uno degli aspetti più importanti è che la verifica del beneficiario non riguarda soltanto i bonifici istantanei, ma anche i bonifici ordinari. Per i prestatori di servizi di pagamento situati negli Stati membri dell’area euro, l’obbligo di offrire il servizio di verifica del beneficiario decorre dal 9 ottobre 2025. Per gli Stati membri non appartenenti all’area euro sono previste scadenze successive.

Il regolamento stabilisce che il servizio venga offerto al pagatore prima dell’autorizzazione del bonifico. In questo modo, il controllo avviene in una fase utile del processo: non dopo che il pagamento è stato eseguito, ma prima che il pagatore confermi l’operazione. È un passaggio rilevante, perché consente di intercettare possibili incongruenze quando è ancora possibile intervenire.

Dal punto di vista regolamentare, la VOP si inserisce in un percorso più ampio verso pagamenti europei più rapidi, interoperabili e sicuri. L’introduzione dei bonifici istantanei come servizio sempre più accessibile rende infatti ancora più importante la possibilità di verificare preventivamente la correttezza dei dati del beneficiario: quando un pagamento viene eseguito in pochi secondi, anche la fase di controllo deve essere tempestiva e integrata nel flusso.

Come funziona in pratica la verifica IBAN-intestatario

Il funzionamento operativo della VOP può essere riassunto in tre passaggi. Il pagatore inserisce l’IBAN e il nome del beneficiario nel canale di pagamento, ad esempio home banking, app bancaria, piattaforma aziendale o altro strumento messo a disposizione dal proprio prestatore di servizi. Il PSP del pagatore invia una richiesta di verifica al PSP del beneficiario. Quest’ultimo confronta i dati ricevuti con quelli presenti nei propri archivi e restituisce un esito.

Gli esiti principali sono tre.

1. Il primo è la corrispondenza, cioè il caso in cui il nome indicato dal pagatore risulta coerente con l’intestatario dell’IBAN. In questo scenario, il pagamento può proseguire senza particolari avvisi di incongruenza.

2. Il secondo esito è la quasi corrispondenza, spesso definita close match. Si verifica quando i dati non coincidono perfettamente, ma risultano simili. Può accadere, ad esempio, per abbreviazioni, refusi, differenze tra ragione sociale e nome commerciale, presenza o assenza di elementi come “S.r.l.” o “S.p.A.”. In questi casi il sistema può restituire al pagatore un’indicazione utile per correggere o confermare le informazioni prima di procedere.

3. Il terzo esito è la non corrispondenza. Significa che il nome inserito dal pagatore non risulta coerente con l’IBAN indicato. Questo non implica automaticamente una frode, ma segnala una discrepanza che merita attenzione. Il pagatore potrà quindi verificare i dati con il beneficiario, correggere l’operazione o decidere di non eseguire il pagamento.

Esistono poi casi residuali in cui la verifica non è possibile, ad esempio per indisponibilità tecnica o per condizioni che impediscono al sistema di restituire un risultato completo. Anche in questo caso, l’informazione è rilevante perché consente al pagatore di valutare il livello di controllo disponibile prima di autorizzare il bonifico.

Cosa cambia per privati e imprese

Per i privati, la VOP introduce un avviso preventivo in più nel momento in cui si effettua un bonifico. Il vantaggio principale riguarda la possibilità di individuare errori nell’IBAN o nel nome del destinatario prima di autorizzare il pagamento. È un presidio particolarmente utile nei casi di nuovi beneficiari, pagamenti occasionali o richieste ricevute via email, dove il rischio di inserire dati errati o alterati può essere più elevato.

Per le imprese, l’impatto è più ampio. Le aziende gestiscono spesso volumi elevati di pagamenti verso fornitori, collaboratori, dipendenti, partner e pubbliche amministrazioni. In questi contesti, la qualità delle anagrafiche diventa un elemento operativo essenziale. Ragioni sociali non aggiornate, denominazioni abbreviate, IBAN modificati o dati non allineati possono generare segnalazioni di quasi corrispondenza o non corrispondenza, rallentando i processi interni.

La VOP rende quindi necessario un lavoro più accurato sulla gestione dei dati di pagamento. Le imprese dovranno prestare maggiore attenzione all’aggiornamento delle anagrafiche fornitori, alla verifica preventiva dei nuovi beneficiari, alla coerenza tra nome commerciale e ragione sociale e all’integrazione dei controlli nei processi amministrativi. Non si tratta solo di compliance, ma di efficienza: dati più ordinati aiutano a ridurre attriti, richieste di verifica manuale e possibili ritardi nei pagamenti.

Un altro aspetto riguarda i pagamenti massivi. Le imprese che inviano flussi di bonifici in blocco, ad esempio per stipendi o fornitori, dovranno valutare come integrare la verifica del beneficiario nei propri sistemi e nelle proprie procedure. La normativa prevede specifiche possibilità di opt-out per utenti non consumatori in determinati casi di invio di ordini multipli, ma la scelta deve essere valutata con attenzione, considerando equilibrio tra efficienza operativa, controllo e gestione del rischio.

Un nuovo standard per la sicurezza dei bonifici

La Verification of Payee non elimina il rischio di frode e non rende impossibile un pagamento errato. Il suo valore è diverso: introduce un controllo preventivo, immediato e integrato nel processo di pagamento, offrendo al pagatore un’informazione in più prima dell’autorizzazione.

Questo cambio di prospettiva è importante soprattutto per le aziende. Nei processi finanziari moderni, la sicurezza non dipende da un singolo strumento, ma dalla combinazione di controlli, dati affidabili, procedure interne, automazione e responsabilità operativa. La VOP si inserisce esattamente in questo scenario: non come soluzione isolata, ma come componente di un’infrastruttura più ampia per rendere i bonifici più controllabili e coerenti con le esigenze del mercato digitale.

In prospettiva, la verifica del beneficiario contribuirà a cambiare anche le aspettative degli utenti. Così come l’autenticazione forte è diventata parte dell’esperienza quotidiana nei pagamenti online, anche il controllo tra IBAN e intestatario potrà diventare un passaggio ordinario nei bonifici. Per imprese e prestatori di servizi, la sfida sarà renderlo efficace senza trasformarlo in un ostacolo: un controllo utile, comprensibile e integrato nei flussi di pagamento.