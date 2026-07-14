Escursionisti bloccati per sfinimento sulla ferrata Wasserfall: interviene il Soccorso Alpino di Baceno FOTO

Intervento serale per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della stazione di Baceno, chiamato a soccorrere tre escursionisti rimasti bloccati sulla ferrata Wasserfall, sopra Croveo, nel comune di Baceno.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 20.30 di ieri. Il gruppo, composto da tre persone di età compresa tra i 44 e i 49 anni e residente a Besnate, in provincia di Varese, si trovava ormai nei pressi dell'uscita della ferrata quando uno degli escursionisti, completamente spossato dalla salita, non è più stato in grado di proseguire. La situazione ha impedito anche agli altri due compagni di continuare il percorso.

I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti accedendo alla ferrata dall'alto, raggiungendo il gruppo e mettendo in sicurezza i tre escursionisti. Una volta accompagnati all'uscita del tratto attrezzato, i tre hanno potuto fare rientro autonomamente alle proprie abitazioni. L'intervento si è concluso intorno alle 23.30.

Il Soccorso Alpino coglie l'occasione per ricordare che le ferrate, pur essendo itinerari dotati di sistemi di protezione, non devono essere sottovalutate. È fondamentale affrontarle con una buona preparazione fisica e adeguate capacità di progressione, per evitare di trovarsi in difficoltà nei tratti più impegnativi, come quello finale della ferrata Wasserfall, caratterizzato da un'uscita particolarmente esposta e strapiombante.