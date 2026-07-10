Si perdono in mountain bike sopra il Lago di Agaro: soccorsi nella notte un 68enne e un ragazzo di 15 anni

Lungo intervento nella notte per i tecnici della stazione di Baceno del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, chiamati a soccorrere due biker tedeschi rimasti bloccati nella zona dell'Alpe Bionca, sopra il Lago di Agaro, nel territorio comunale di Premia.

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, quando la Centrale operativa del CNSAS di Torino ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un uomo di 68 anni e di un ragazzo di 15 anni. I due, dopo aver perso il sentiero, non erano più in grado di proseguire e hanno comunicato le proprie coordinate, che li localizzavano nei pressi dell'alpeggio dell'Alpe Bionca.

I volontari del Soccorso Alpino hanno raggiunto i due escursionisti in mountain bike intorno all'una di notte. Infreddoliti e spaventati, sono stati accompagnati a valle in sicurezza. L'intervento si è concluso alle 4.40 di questa mattina.

Le biciclette sono invece rimaste sul posto e saranno recuperate nei prossimi giorni con l'ausilio della teleferica di servizio dell'Alpe Bionca.

Il Soccorso Alpino ricorda che il sentiero che collega Devero all'Alpe Bionca è riservato a escursionisti esperti ma risulta percorribile anche in bicicletta. Diversa, invece, la discesa dall'Alpe Bionca verso il Lago di Agaro, che non è adatta al transito delle mountain bike e presenta caratteristiche tali da renderla impraticabile su due ruote.

Per questo motivo il CNSAS invita tutti i biker a informarsi sempre preventivamente sulla reale percorribilità dei sentieri scelti, così da evitare situazioni di pericolo come quella verificatasi nella notte.