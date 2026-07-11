Domodossola, scooter contro un'auto in sosta sulla tangenziale Dalla Chiesa

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Domodossola, lungo la tangenziale Dalla Chiesa. Intorno alle 14, un uomo alla guida di uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro la fiancata di un'autovettura parcheggiata lungo la strada, finendo poi rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in ambulanza all'ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Domodossola, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertarne le cause.