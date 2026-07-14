Incendio a Premosello Chiovenda: Canadair ed Erickson ancora in azione

Continuano ad operare senza sosta i mezzi aerei e gli uomini impegnati da ormai dodici giorni nelle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo a Premosello Chiovenda, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e procedere alla bonifica.

Sono innumerevoli le squadre di vigili del fuoco, protezione civile e Aib, arrivati anche da fuori provincia, che ogni giorno sono impegnati sul posto, a testimonianza del grande impegno e della straordinaria collaborazione fra le squadre stesse.

Le operazioni proseguono anche nella giornata di oggi, 14 luglio: sul posto sono operative le squadre dei vigili del fuoco e il corpo Aib Piemonte, supportate dai mezzi aerei, tra cui diversi Canadair, l’elicottero regionale e l’elicottero Erickson S-64, che continuano ad effettuare lanci nelle zone più impervie.

L'intervento rimane particolarmente complesso a causa della morfologia del terreno, delle elevate temperature e della presenza di punti caldi che richiedono un costante monitoraggio e un'attenta attività di bonifica. Contestualmente, le squadre Aib e i vigili del fuoco sono impegnati nella realizzazione di una fascia priva di vegetazione alle spalle dell’area produttiva in fregio alla strada provinciale.