Maltempo in Piemonte, scatta l'allerta gialla: attesi temporali violenti con grandine e forti raffiche di vento

L'estate concede una tregua al caldo intenso, ma lascia spazio al rischio di forti temporali. Arpa Piemonte ha infatti emesso un'allerta gialla per temporali valida per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, a causa del transito di una perturbazione che interesserà gran parte della regione.

Secondo il bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali che si svilupperanno inizialmente lungo l'arco alpino per poi estendersi alle pianure. I fenomeni potranno risultare localmente molto intensi, accompagnati da diffuse fulminazioni, raffiche di vento forti o molto forti e grandine, anche di medie o grandi dimensioni.

L'allerta riguarda il rischio di temporali con possibili criticità localizzate, come allagamenti di sottopassi e aree depresse, improvvisi innalzamenti dei corsi d'acqua minori e disagi alla circolazione dovuti alla caduta di rami o alberi provocata dalle raffiche di vento.

Arpa Piemonte prevede un progressivo esaurimento dei fenomeni nel corso della notte, mentre per la giornata di domani è attesa una temporanea attenuazione dell'instabilità, pur con la possibilità di nuovi rovesci e temporali nelle ore pomeridiane sulle zone alpine.

Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti diffusi da Arpa Piemonte e dal sistema di Protezione Civile, evitando soste in prossimità di alberi, corsi d'acqua e aree soggette ad allagamenti durante il passaggio dei temporali.