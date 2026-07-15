Al Collegio Rosmini il professor Ugo Moschella racconta i segreti della gravità

La scienza si fa racconto e incontra la storia, il mito e l'arte in una serata aperta a tutta la cittadinanza. Giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21:00, la suggestiva scalinata esterna del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola farà da cornice alla conferenza divulgativa intitolata "Attrazione fatale. 3 storie di gravità".

L'appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali e aperti al pubblico dell'ottava edizione di "Domoschool – International Alpine School of Mathematics and Physics", la prestigiosa scuola internazionale estiva organizzata dall'Associazione Ars.Uni.VCO, in programma a Domodossola dal 13 al 17 luglio 2026.

Protagonista indiscusso della serata sarà il professor Ugo Moschella, ordinario di Fisica Teorica presso l'Università dell'Insubria, che prenderà per mano il pubblico in un affascinante percorso alla scoperta della gravità, l'inesorabile forza che accompagna ogni nostro passo. Il relatore ripercorrerà le tappe miliari dell'evoluzione del pensiero scientifico attraverso tre celebri episodi che hanno cambiato la nostra visione del cosmo: l'esperimento leggendario di Galileo dalla Torre di Pisa, l'intuizione di Newton sotto il melo e il celebre "pensiero più felice" di Albert Einstein.

La narrazione si spingerà oltre i confini della pura fisica per incrociare la filosofia di Pitagora, i voli e le cadute degli antichi sciamani e l'ancestrale desiderio dell'essere umano di comprendere il cielo e il movimento degli astri. Un ruolo di primo piano sarà riservato alla Luna, compagna silenziosa della Terra e custode di molte delle nostre domande sulla gravità. A rendere ancora più originale la serata sarà un inedito dialogo con la musica, arricchito da divagazioni e suggestioni che spazieranno tra le note di geni assoluti come Mozart, Beethoven e György Ligeti.