Dissequestrato il sentiero Belvedere–Alpe Pedriola

È arrivato oggi in Comune a Macugnaga il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania ha disposto la revoca del sequestro preventivo del sentiero che collega il Belvedere all'Alpe Pedriola, a Macugnaga. Un passaggio atteso da mesi che apre ora la strada agli interventi necessari per consentire la riapertura del tracciato.

Il provvedimento riguarda il percorso di circa 551 metri che si estende dalla località Belvedere fino alla sponda destra idrografica del ghiacciaio Belvedere. Il giudice ha ritenuto che siano venute meno le esigenze cautelari che avevano portato al sequestro disposto il 7 agosto 2025, evidenziando come residui esclusivamente la necessità di verificare l'effettiva e immediata attuazione delle prescrizioni tecniche individuate nella relazione redatta dallo studio GIERREVU e depositata il 29 giugno scorso.

Con la revoca del sequestro, il tracciato viene formalmente consegnato al Comune di Macugnaga, nella persona del suo legale rappresentante, che assume la responsabilità della gestione con l'obbligo di ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni indicate nella relazione tecnica.

"È giunto oggi in Comune il provvedimento di dissequestro del sentiero dal Belvedere all'Alpe Pedriola – commenta il sindaco Stefano Candiani – Ci sono gli elementi per poter prendere in consegna come amministrazione il sentiero. Ho dato disposizione agli uffici di provvedere immediatamente alla messa in opera delle prescrizioni di sicurezza previste, in modo da poter ottenere l'agibilità del sentiero".

Per il primo cittadino si tratta di un risultato significativo anche sotto il profilo istituzionale. "È un primo passaggio importante – prosegue Candiani – che conferma anche il ristabilito rapporto di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale da parte dell'istituzione giudiziaria. Ringrazio il procuratore della Repubblica e il presidente del Tribunale per avere seguito con scrupolo il procedimento e per avere aderito a una tempistica molto celere".

Nei prossimi giorni il Comune procederà quindi con l'esecuzione delle opere richieste dal provvedimento giudiziario. Solo dopo la verifica dell'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza potrà essere ottenuta l'agibilità del sentiero e, di conseguenza, la sua riapertura agli escursionisti.