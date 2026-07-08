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Attualità | 08 luglio 2026, 17:12

Seggiovia Pecetto-Belvedere, il comune di Macugnaga sollecita Ansfisa: "Servono chiarimenti urgenti"

L'amministrazione fa sapere che è previsto un incontro l'agenzia a Roma

Seggiovia Pecetto-Belvedere, il comune di Macugnaga sollecita Ansfisa: &quot;Servono chiarimenti urgenti&quot;

“In relazione alle notizie apparse sulla stampa in merito al fermo degli impianti di risalita Pecetto-Belvedere, l’amministrazione comunale di Macugnaga ha di nuovo provveduto a sollecitare un chiarimento sulle procedure e le tempistiche di autorizzazione ad Ansfisa, da cui dipendono, in ultima istanza, le autorizzazioni all’esercizio”. È quanto si legge in una nota del comune di Macugnaga, diffusa in seguito alla notizia della chiusura della seggiovia Pecetto-Belvedere.

“Nel corso delle ultime settimane - si legge ancora nella nota - il comune di Macugnaga si è adoperato con determinazione per superare le incertezze riguardo alla compatibilità della seggiovia alla normativa relativamente al rischio frane/valanghe, riscontrando buon senso e collaborazione da parte dell’istituzioni sia nazionali che regionali. Per questo risulta necessario che Ansfisa chiarisca la situazione, superando ogni rallentamento e incertezza. Al riguardo è previsto un incontro la prossima settimana con Ansfisa a Roma”.

Comunicato Stampa

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