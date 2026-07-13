"Pensavamo che gli impianti potessero riaprire già quest'estate, ora occorre programmare da subito le prossime stagioni''

Preoccupazione per la situazione degli impianti di risalita, ma anche disponibilità a collaborare con l'amministrazione per costruire il rilancio turistico di Macugnaga. È questa la posizione espressa dal consigliere di opposizione Francesco Gaiardelli al termine del consiglio comunale di venerdì scorso, nel quale il sindaco Stefano Candiani ha fatto il punto sulle principali criticità che interessano la località.

"Ringraziamo il sindaco per la chiarezza con cui ha illustrato la situazione – afferma Gaiardelli –. È un momento difficile, non solo per la mancata apertura degli impianti di risalita, ma anche per le numerose questioni amministrative che gravano su Macugnaga. Siamo naturalmente preoccupati".

Il consigliere ammette che le aspettative erano diverse. "Dopo alcune dichiarazioni apparse sulla stampa pensavamo che ci fosse uno sblocco della situazione e che l'impianto potesse riaprire almeno per la stagione estiva. Prendiamo atto di quanto riferito dal sindaco, anche se al momento, da quanto ci è stato comunicato, non esistono ancora documenti formali che attestino definitivamente la mancata riapertura degli impianti".

Pur mantenendo alta l'attenzione sull'evoluzione della vicenda, l'opposizione sceglie una linea di collaborazione. "Abbiamo espresso la nostra disponibilità a lavorare insieme all'amministrazione. Per quanto mi riguarda, occupandomi da molti anni di promozione turistica, ho ribadito che, se la nostra collaborazione sarà ritenuta utile e gradita, siamo pronti a dare il nostro contributo".

Secondo Gaiardelli, proprio la chiusura degli impianti rende necessario iniziare fin da ora a pianificare il futuro. "Alla luce della situazione attuale sarebbe opportuno iniziare a ragionare su come organizzare l'accoglienza turistica per l'autunno, per l'inverno e per le prossime stagioni. Credo sia importante programmare per tempo e, se l'amministrazione lo riterrà opportuno, noi saremo disponibili a collaborare".