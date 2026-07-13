Macugnaga, l’esploratore Roberto Ragazzi racconta le sue avventure estreme tra i ghiacci in una serata di solidarietà

Il richiamo dei grandi spazi bianchi del profondo nord incontra il legame viscerale con le proprie radici alpine. Sabato 8 agosto 2026, alle ore 21:00, la Kongresshaus di Staffa a Macugnaga ospiterà un appuntamento di grande fascino e intensità: “Artico: quando il silenzio fa rumore”. Protagonista della serata sarà l'esploratore Roberto Ragazzi, pronto a condividere con la comunità ossolana, gli amici e tutti gli appassionati di montagna un frammento di vita fatto di fatiche, sogni e sfide estreme.

L'incontro, organizzato in stretta sinergia con il Club dei 4000 e l'Associazione La Valle del Rosa, ripercorrerà le tappe fondamentali della "Ferdasky Glacier Expedition". Si tratta della straordinaria avventura che nel 2024 ha visto Ragazzi compiere la traversata integrale del Vatnajökull, il ghiacciaio più esteso d'Europa situato in Islanda. Un'impresa audace condotta a piedi e in totale autosufficienza, affrontando le condizioni meteorologiche più severe del pianeta e trainando una slitta artica carica di tutto il necessario per sopravvivere.

Durante la serata verrà proiettato l'esclusivo docufilm dedicato alla spedizione. Un'opera intima e autentica, la cui narrazione è stata registrata dallo stesso esploratore tra le mura della sua baita, situata proprio ai piedi della parete est del Monte Rosa. Lo sguardo della serata si allargherà inoltre a "The Last Line", la sua più recente e altrettanto complessa spedizione portata a termine nello scorso mese di marzo.

"Essere a Macugnaga e poter raccontare un'avventura così intensa sotto lo sguardo del Monte Rosa, tra le montagne che amo e che considero casa, è per me una grande emozione – ha dichiarato Roberto Ragazzi –. Unire la passione per l'esplorazione al sostegno concreto per chi vive e protegge questa valle ogni giorno, come i Volontari dell'Ambulanza, dà un senso vero e profondo a tutto il mio viaggio".

L'evento si trasformerà infatti in un concreto e importante gesto di solidarietà per il territorio. L'ingresso alla Kongresshaus sarà a offerta libera e l'intero ricavato della serata verrà interamente devoluto al Gruppo Volontari Ambulanza di Macugnaga. I fondi raccolti saranno direttamente destinati all'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, fondamentale per garantire l'assistenza all'intera comunità della valle.