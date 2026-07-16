Uncem Piemonte riunisce a Torino il primo Forum del personale delle Unioni montane

Un momento di confronto dedicato alle figure amministrative e tecniche delle Unioni montane del Piemonte. È in programma venerdì 17 luglio, alle 10, nella sede di Confcooperative Piemonte Nord a Torino, il primo Forum dei segretari, dirigenti, vicesegretari, direttori, responsabili unici del procedimento (Rup), posizioni organizzative e personale delle Unioni montane, promosso da Uncem Piemonte.

L'iniziativa è rivolta anche ai sindaci e ai presidenti delle Unioni montane, con l'obiettivo di creare uno spazio permanente di confronto tra le professionalità che operano negli enti sovracomunali e gli amministratori locali.

Al centro dell'incontro ci saranno il ruolo delle Unioni montane nella gestione dei servizi, le prospettive della cooperazione tra Comuni e le strategie per affrontare la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato all'interno della pubblica amministrazione.

Secondo Uncem, le Unioni montane rappresentano uno strumento fondamentale per garantire servizi efficienti nei territori montani, favorire la condivisione delle competenze e sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Inoltre, grazie alle funzioni delegate dalla Regione Piemonte, questi enti svolgono un ruolo centrale nella programmazione e nella gestione di risorse e investimenti destinati alla montagna.

Durante il Forum interverranno anche esperti del settore come Daniele Donati e Giovanni Xilo, che approfondiranno i temi legati all'organizzazione degli enti locali e alla gestione associata dei servizi.